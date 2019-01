Le jeune médian offensif croate du Milanc AC était également dans le viseur d’autres formations. Mais il préfère tenter sa chance en Belgique.



En début de mercato, nous précisions que le Standard était à la recherche d’un infiltreur, un joueur offensif capable de jouer entre les lignes. Il était surtout question d’opportunité et non de nécessité. Cette opportunité, elle s’est présentée en ce début de semaine avec le Croate du Milan AC Alen Halilovic. En milieu de journée, nous pouvions confirmer cet intérêt des Rouches pour le joueur. Et en début de soirée, Halilovic posait le pied sur le sol belge pour conclure ce prêt de dernière minute. Il a atterri à Zaventem vers 19h et a pris la direction de Liège, où il était attendu pour conclure ce prêt.





Halilovic est un jeune joueur de 22 ans (1m69). Sa valeur marchande actuelle est en baisse, mais le gaucher valait jusqu'à 10 millions d'euros lorsqu'il était encore au FC Barcelone, selon le site spécialisé Transfermarkt. Depuis, il est passé par Hambourg (qui l'avait acheté 5 millions), Las Palmas, et le Milan AC, où il est arrivé libre de tout contrat l'été dernier. Mais il n'a disputé que 57 minutes sous la vareuse du club lombard, en deux matches d'Europa League.En grand manque de temps de jeu, il compte bien se relancer au Standard dans les prochains mois. La saison passée, à Las Palmas, le Croate avait connu une vilaine blessure à la cheville avant de marquer deux buts et distiller deux passes décisives en 21 apparitions.