Le nouveau médian liégeois, prêté par le Milan AC pour 18 mois, a déjà été bluffé par l'atmosphère du stade du Standard face à Anderlecht.



Cela se voit : il est content d'être là. Alen Halilovic (22 ans) est arrivé au Standard il y a moins d'une semaine. Prêté par le Milan AC pour 18 mois (avec une option d'achat d'un peu plus de 2 millions d'euros) il semble très satisfait de son choix. "Mes premiers contacts avec le club remontent au 24 ou au 25 janvier", précise-t-il. "J'ai parlé avec Olivier Renard et il m'a expliqué le projet du club. J'avais d'autres options, rester en Serie A ou retourner en Liga mais j'ai parlé avec plusieurs amis, dont Duje Cop, avec qui j'ai joué au Dynamo Zagreb, et ils m'ont tous dit de venir ici. Le discours du coach Preud'homme, qui a une grande carrière, m'a également convaincu. Une fois que je lui ai parlé, j'étais décidé."

A s'engager pour 18 mois, et non seulement quatre. "Au début, on était parti sur un prêt de quatre mois mais j'estimais avoir besoin de plus de temps pour m'intégrer à l'équipe, connaître mes équipiers... Je suis donc satisfait de la solution qui a été trouvée."

Bien dans sa tête, l'ancien joueur de Barcelone (où il a passé deux saisons, jouant exclusivement avec l'équipe B), qui se considère comme un numéro 10 (même s'il portera… le 11), l'est aussi dans les jambes. "Physiquement, je suis bien. Je n'ai joué que 60 minutes avec Milan cette saison mais je me suis bien entraîné."

Ce qui lui a permis de jouer ses premières minutes en rouche, dimanche dernier, face à Anderlecht. Dans un contexte évidemment particulier. "L'ambiance était exceptionnelle. J'ai déjà joué dans le grand stade par le passé mais je n'avais jamais vu ça", admet-il, bluffé par le public liégeois."Les supporters étaient vraiment à fond derrière l'équipe et nous ont aidé à remporter la victoire en fin de match. Je suis prêt à tout donner pour ce public."

Et à jouer le titre? "Bien sûr. Le championnat belge est d'un très bon niveau mais mon objectif, c'est être champion. Je l'ai d'ailleurs dit au coach: je veux gagner quelque chose avec le Standard."

Ce qui le rendrait, forcément, encore plus heureux.