Le médian croate de 22 ans est arrivé en Belgique en début de soirée, il doit encore négocier avec la direction liégeoise.



Après le départ acté de Christian Luyindama vers le Galatasaray (prêt payant avec option d’achat) et celui de Uche Agbo (prêt avec option d'achat au Rayo Vallecano), pour lequel l'officialisation devrait bientôt intervenir, le Standard pourrait bien enregistrer sa deuxième arrivée lors de ce mercato hivernal après le retour de Nicolas Raskin, en la personne de Alen Halilovic. Ce jeune espoir du football croate actif à Milan est passé par le Barça, est attendu dans les minutes qui suivent du côté de l’Académie.



Plus tôt dans la journée, le Milan AC et le Standard se sont accordés sur un prêt avec option d’achat. Selon nos informations, Halilovic pourrait être prêté un an et demi au Standard avec une option d’achat supérieure à 2 millions d'euros. Avec Halilovic, le Standard poursuit dans sa politique de prêt de longue durée avec option d’achat. C’était le cas pour Kostas Laifis et, plus récemment, de Senna Miangue (prêt de deux ans avec option dans les deux cas). Le médian offensif, capable d’évoluer en numéro 10 ainsi que sur les deux flancs, était à l’aéroport de Zaventem en début de soirée.



Alors que les médias italiens annonçaient déjà le deal entériné, il faut encore que le joueur se mette entièrement d’accord avec le Standard qui verrait les solutions offensives au sein de son noyau augmenter. Le joueur est actuellement dans les bureaux de Sclessin et le dossier semble être en bonne voie.