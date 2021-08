Quelques jours après ses débuts au Standard, Hamza Rafia a été présenté ce mardi après-midi. L’international tunisien de 22 ans a expliqué que l’intérêt du Standard remontait à janvier dernier, et qu’il était temps, pour lui, de franchir le pas. "La priorité, à mon âge, est de jouer pour progresser. Le projet du Standard peut m’aider, et je veux aider le Standard."

Vendredi soir, contre Ostende, il a découvert l’ambiance de Sclessin et il a déjà été décisif, en provoquant le coup-franc qui a amené le but de Selim Amallah. "C’était de la folie. Dès l’échauffement, on a senti la ferveur du public."

Le médian offensif, formé à Lyon, a pu montrer quelques-unes de ses qualités, comme le jeu en provocation, par le dribble. "Je veux aider l’équipe à jouer vers l’avant", a-t-il commenté, sans se fixer un objectif personnel. Même s’il existe une option dans son prêt, il se concentre sur cette saison. "A 100%, car je sais qu’ils (le Standard) n’ont pas eu une saison passée facile."