Face à Eupen, le Standard a enregistré une première clean-sheet sous l’ère Elsner, la quatrième cette saison en championnat (plus celle en Coupe à Mouscron). Invité de dernière minute dans le "11" liégeois, Laurent Henkinet n’y est certainement pas étranger.

En début de match, le portier des Rouches déviait une tentative de Peeters avant de récidiver sur une frappe de N’Dri. "J’avais besoin d’une première intervention pour me mettre en confiance. Le second arrêt était plus compliqué", nous précise le gardien de 29 ans.

Samedi, Henkinet a disputé son quatrième match officiel depuis son retour au Standard à l’été 2020. Calme et travailleur, le substitut d’Arnaud Bodart n’est pas du genre à ruer dans les brancards.

"Je dois prendre ma chance quand elle arrive, remarque-t-il. Je savais, en signant, où je mettais les pieds. C’est un rôle que j’ai accepté. Je ne fais pas de vague tout simplement parce que je suis super content d’être au Standard. C’est mon club de cœur. Je travaille tous les jours, je donne tout et ce, peu importe ma place. L’ambiance qui règne dans le groupe des gardiens est extraordinaire. Quand Arnaud Bodart joue, je l’encourage et il en fait de même. C’est cool de travailler dans de telles conditions."

En fin de match, Laurent Henkinet a été stupéfait de voir Monsieur Vergoote désigner le point de penalty à la suite d’une faute présumée du gardien sur Keita. "Je n’ai pas eu peur car je ne l’ai pas touché ou même effleuré. J’étais assez serein maintenant, quand il est allé voir le VAR, je me suis dit : ‘on ne sait jamais’ . J’ai dit à l’arbitre que je n’avais pas touché l’Eupenois mais il était plus occupé à écouter ce qu’on lui disait dans l’oreillette."