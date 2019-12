Ce dimanche, face au Cercle Bruges, les hommes de Michel Preud’homme disputaient leur 23e match de la saison. En septembre, ils ont enchaîné 7 matchs en l’espace de 22 jours pour un bilan de 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite.

Les mois d’octobre et de novembre n’étaient guère plus reposants avec une nouvelle salve de 7 matchs en 23 jours et, notamment, des succès contre Genk, Francfort et un nul convaincant au Club Bruges qui contrastaient avec les défaites en Allemagne (Francfort), à Gand et contre Malines. À Eupen, le 23 novembre, le Standard a démarré une nouvelle série de huit rencontres qui le mènera à la trêve hivernale, le 26 décembre.

