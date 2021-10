La carrière de Hugo Cuypers (24 ans) a déjà connu quelques tournants. Formé au Standard, où il n’a pu percer, prêté à Seraing en Nationale 1 (2016-17), puis parti à la découverte de la Grèce, à Ergotelis (D2, 2017-18) puis à l’Olympiacos (D1, 2020-21), avec un passage par Ajaccio (D2, 2019-20) entre les deux étapes grecques, il entame le cinquième chapitre de sa carrière, à Malines, le premier en D1A, un championnat qu’il juge "intense".

Il évoque son début de saison, le Standard, qu’il accueillera ce vendredi, et, un peu, ses années loin de la Belgique.

Hugo, pourquoi avez-vous choisi Malines ?

"Il y avait d’autres pistes mais cela faisait quatre ans que j’avais quitté la Belgique et le projet de Malines était concret. Il est arrivé très tôt, ce qui a facilité mon choix et les discussions. C’était clair dans ma tête et celle de mes proches. J’avais aussi l’occasion de me stabiliser, de retrouver le cocon familial, et de débuter ma vie de famille avec ma copine."

Quel est votre premier bilan ?