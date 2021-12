Titulaire depuis la saison dernière au Standard, Hugo Siquet, l'un des plus purs produits du club liégeois, va s'envoler pour d'autres cieux d'ici quelques jours. Un nouveau défi du côté de Fribourg en Bundesliga l'attend.

Mais avant de quitter son club de coeur, le jeune défenseur a publié un message vidéo sur les réseaux sociaux à l'intention du Standard et de ses supporters : "Je suis arrivé au Standard en 2008, à l'âge de 7 ans et je m'y suis senti directement comme à la maison. Cela me fait beaucoup d'émotions de partir car ce club représente 13 ans de ma vie. C'est le club qui m'a formé, qui m'a vu grandir. Et c'est ici que j'ai fait mes débuts en pro", a débuté le joueur de 19 ans dont le rêve est devenu réalité en pouvant jouer avec la vareuse de son club préféré : "Petit, j'ai toujours voulu jouer pour le Standard. Sclessin, c'est une atmosphère particulière avec cette ferveur et cette passion. Tout cela me faisait rêver quand j'étais encore petit et que j'évoluais à l'académie."

"Je garde beaucoup de bons souvenirs de mon passage au Standard, notamment les nombreux tournois en jeunes ou le titre de champion de Belgique chez les U13", a enchainé Siquet qui va donc quitter notre championnat après y avoir disputé une quarantaine de matchs, "tout cela va me manquer et je serai éternellement reconnaissant envers toutes les personnes qui m'ont aidé à devenir le joueur et l'homme que je suis. Merci beaucoup, vous aurez toujours une place dans mon coeur. Ce n'est pas un adieu, juste un au revoir."