Après la rencontre, Samuel Bastien se montrait satisfait du résultat et de la mentalité affichée par le Standard. "On savait qu’Ostende était sur une bonne série mais on l’a cassée. On s’est battu jusqu’à la dernière seconde. Ce n’est pas la première fois qu’on revient comme ça. Tan que l’arbitre ne siffle pas, rien n’est terminé. On a montré du caractère malgré ce deuxième but. Cela nous permet d’aborder la rencontre face à Bruges de la meilleure des façons", précisait le médian des Rouches.

À ses côtés, Hugo Siquet savourait son troisième assist en cinq rencontres. "C’est encourageant. Je suis conscient d’avoir cette qualité depuis que je suis jeune et je suis content que cela rapporte des points."

Mais le latéral droit voulait surtout mettre en exergue la prestation collective. "On n’a pas démérité. On a montré de belles choses à la construction, on est resté calme, on s’est créé des occasions. Nous avons montré qu’on était une bonne équipe qui savait jouer au foot."

Ce qui permet forcément de conserver la confiance accumulée depuis le début de l’année 2021. "On a le même état d’esprit à chaque match. On était venu chercher la victoire mais on repart avec un point. Mais c’est clair qu’on est prêt mentalement à aller à Bruges. Cela nous enlève un peu de pression mais quand on joue un tel match, peu importe le classement. On va simplement se donner à fond. C’est un bon match qui nous attend."

Un match que les Liégeois voudront aborder avec la même mentalité que celle avec laquelle ils ont terminé la rencontre face aux Côtiers.