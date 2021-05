Belle trouvaille de cette saison, Hugo Siquet aura disputé 25 rencontres et délivré cinq assists pour ses débuts en tant que professionnel. Pourtant, le pur produit du centre de formation rouche n’est pas satisfait.

« C’est difficile de trouver des points positifs à cette saison », précise-t-il. « Evidemment, il y a la jeunesse. Quand je vois Nathan (Ngoy), Allan (Delferriere) et Alexandro (Calut) sur le terrain, je ne peux m’empêcher de penser qu’en début de saison, on jouait ensemble en U21. On ne va pas se mentir, les jeunes, c’est l’arbre qui cache la forêt...