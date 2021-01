Malgré le poids des années, Igor De Camargo ne pense pas encore à raccrocher. Mais il se verrait bien devenir entraîneur.

Il y a quelques semaines, il a dépassé la barre des 600 matchs professionnels. Un cap exceptionnel pour un joueur dont la carrière l’est tout autant. Avec trois titres de champion de Belgique (deux avec le Standard, un avec Genk), une Coupe (avec Malines), neuf sélections avec les Diables rouges et trois années en Bundesliga (à Monchengladbach puis à Hoffenheim), le palmarès d’Igor De Camargo (37 ans) n’est plus à faire.

S’il raccroche les crampons demain, tout le monde le saluera et lui rendra un hommage mérité. Mais attention, pas question de lui parler comme s’il était déjà hors du circuit. Car en une grosse demi-heure d’interview téléphonique avec lui, sur le chemin du retour de l’entraînement, la phrase que le Brésilien a le plus souvent répétée est la suivante : "Je me sens toujours joueur à 100 %."

(...)