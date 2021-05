Sven Kums "On a bien commencé en marquant ce but assez tôt. On a eu plus difficile en deuxième période. Le plus important, c'est que La Gantoise est encore en course. On va tout donner face à Malines".



Jean-François Gillet: "La première période a été un peu compliquée. La deuxième mi-temps a été meilleure mais c'est dommage de ne pas avoir réussi à concrétiser. On mérite un point, surtout en deuxième mi-temps. J'ai fait mon temps, c'est à eux de continuer. Je prends du plaisir mais je joue grâce à un concours de circonstances ce soir. J'étais prêt aujourd'hui car je m'entraîne tous les jours. Je combine avec les entrainements que je donne".

Hein Vanhaezebrouck: "On a eu beaucoup de matches en peu de temps. On n'a pratiquement pas cédé d'occasions au Standard. J'ai aussi vu des choses positives en deuxième période. On a gardé le zéro derrière aussi, c'est important. Je suis content ce soir. Maintenant on va tout faire pour battre Malines et remporter ces playoffs 2. Je ne pense pas qu'on verra un 0-0, il y a souvent des buts entre ces deux équipes. De plus, un nul ne nous arrange pas".

Mbaye Leye: "À la mi-temps, je leur ai dit de se libérer. La situation est compliquée pour les joueurs depuis la défaite en finale de coupe. Il nous manque cette efficacité. Notre deuxième période était bonne, on méritait mieux. Nos erreurs se payent cash mais c'est le haut niveau. On joue avec des jeunes, on les prépare pour les prochaines saisons. Je voulais montrer un beau visage et avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est bien de montrer ce qu'on a montré en seconde période. On a beaucoup de blessés donc on met des jeunes qui n'ont pas beaucoup de minutes en équipe première. J'ai envie de travailler avec des joueurs qui ont envie de se battre pour ces couleurs, et c'est ce que nos jeunes font".