Ce lundi 9 décembre, c'est le dixième anniversaire du seul but de la carrière de Sinan Bolat. Et quel but !

On jouait alors les dernières secondes de l'aventure du Standard, fraîchement sacré champion de Belgique, en Champions League. Après un match fou contre Arsenal (défaite 2-3 après avoir mené 2-0 au bout de quelques minutes) et une belle victoire contre l'Olympiacos, le troisième match à domicile des Rouches se déroulait moins bien face à l'AZ Alkmaar de Sébastien Pocognoli. La défaite 0-1 était synonyme de quatrième place et on ne voyait pas vraiment le Standard s'en sortir dans un match pauvre en occasions de but. Jusqu'à ce coup franc de la dernière chance de Nicaise, déposé sur le front de... Sinan Bolat.Un souvenir mémorable pour les supporters rouches et même pour l'ensemble du football belge. D'autant plus que ce but a débouché sur une campagne d'Europa League plutôt réussie avec un quart de finale à la clé, contre Hambourg.