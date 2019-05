Le portier de 20 ans est libre après une saison passée à Anderlecht.

Ilias Moutha Sebtaoui, voici un nom familier pour les supporters du Standard mais aussi pour les anciens dirigeants de l'Académie du club ! En effet, en 2015, le prometteur portier avait quitté le centre de formation liégeois en même temps que Vanheusden ou encore Verlinden direction Manchester United. Le portier d'origine marocaine a poursuivi sa formation dans le club mancunien durant trois ans avant, l'année dernière, de retrouver la Belgique et le Sporting d'Anderlecht.

Aujourd'hui, Ilias Moutha Sebtaoui est libre et plusieurs formations du top en Belgique mais également à l'étranger, ont marqué de l'intérêt pour le talentueux gardien de 20 ans. Ce serait notamment le cas de l'Antwerp, Bruges ou encore le Standard. Ilias Moutha Sebtaoui suivra-t-il l'exemple de Zinho Vanheusden en revenant au Standard après l'avoir quitté durant sa formation ? À Sclessin, on cherche activement un nouveau portier pour palier le départ futur de Guillermo Ochoa. Jean-François Gillet vient de fêter ses 40 ans ce vendredi et il cédera sans doute le relais d'ici un ou deux ans. Avec Ilias Moutha Sebtaoui, le Standard pourrait préparer l'avenir.