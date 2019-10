Demain soir, les Standardmen tenteront d'imiter le Club de Bruges qui a méritoirement pris un point mardi soir sur la pelouse du Real Madrid. Mais dans le chef de Michel Preud'homme, pas question de copier les Brugeois.a-t-il lancé.

Lorsqu'on fait remarquer à Michel Preud'homme qu'Unai Emery risque de faire tourner son effectif jeudi soir, le T1 liégeois n'est pas spécialement heureux. "Les jeunes joueurs qui sont amenés à remplacer les stars que tout le monde connaît n'ont pas moins de qualités que les titulaires. Certains ont joué à Francfort, d'autres en Coupe contre Nottingham et je peux vous assurer que, qualitativement, c'est pareil. Ces jeunes sont les stars de demain à Arsenal."

Présent à cette conférence de presse, Kostas Laifis était heureux de revenir en Angleterre lui qui, dans sa jeunesse, a migré du côté de Nottingham Forest. "Je n'ai jamais foulé cette pelouse avec Nottingham, j'étais sur le banc quand on y a joué dans un stade vide. Jeudi, ce sera une autre chanson dans un stade comble. Je suis honoré de pouvoir jouer ce match. J'ai conscience que mon passage en Angleterre, qui n'a pas été simple car j'ai dû quitter ma famille très tôt, me permet, aujourd'hui, de jouer cette superbe rencontre d'Europa League." Pas question d'avoir peur dans le chef du Chypriote à 24 heures de l'affrontement avec les Gunners. "On doit jouer notre jeu, se faire plaisir et se dire qu'on n'a rien à perdre."