Après plus d’un mois de préparation et six matchs amicaux (quatre partages, une défaite et une victoire), Mbaye Leye et ses joueurs entreront dans le vif du sujet cette semaine avec la réception, vendredi (20 h 45) du vice-champion et vainqueur de la Coupe, le Racing Genk.

Face à Rennes samedi dernier, les Rouches ont montré de bonnes choses durant une heure avant de plier, en infériorité numérique. Ce Standard, qui a perdu Zinho Vanheusden et Michel-Ange Balikwisha et qui n’a pas encore été renforcé, n’est assurément pas encore prêt mais il a tout de même bien évolué durant ces quatre semaines de préparation dont Mbaye Leye dresse le bilan.