Inondations: Standard-Rennes se jouera finalement à huis-clos

Le Standard a publié un communiqué sur son site officiel pour présenter ses condoléances et affirmer son soutien aux victimes des intempéries.



Sur le plan sportif, le club explique que "Dans ce contexte, notre match amical contre le Stade Rennais programmé ce samedi ne pourrait plus être un match de gala ou une fête comme cela aurait dû l’être... il reste néanmoins une étape de travail importante dans le cadre de notre préparation et de celle du Stade Rennais. Il sera donc maintenu mais à notre centre d’entraînement et à huis-clos."



Les supporters qui avaient acheté une place seront remboursés et le match sera diffusé "en live sur nos supports", prévient également le club. Avant d'affirmer qu'il est en contact avec les autorités pour trouver le meilleur moyen de venir en aide aux sinistrés.