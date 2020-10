Laurent jans Pour sa première titularisation, Laurent Jans n’aura pas été à la fête dimanche soir. Le Luxembourgeois reconnaissait facilement que le Standard était passé à côté de son sujet. "C’était clairement insuffisant. Dans les duels, comme sur les deuxièmes ballons, on n’était pas présents. On va devoir bien analyser ce match et nos erreurs pour relever la tête et être prêts pour jeudi à Lisbonne." En face, c’était quasiment du 100 % pour Saint-Trond. "Nos adversaires ont été efficaces. De notre côté, ce n’était pas évident de courir après le score. On ne doit pas se mentir : ce n’était pas bon."

"Ce n’est pas notre vrai niveau"

bope bokadi Comme ses équipiers, Bope Bokadi reconnaissait être passé à côté. "C’est notre moins bon match de la saison. De la première à la dernière minute, on n’a pas fait ce que le coach nous a demandé. Pourtant, on était vraiment motivé à l’idée de montrer une réaction après la défaite en Europa League."

Le défenseur congolais refusait de se laisser abattre. "Cette défaite ne signifie pas qu’on va perdre le prochain match. C’est notre métier, on doit se remobiliser. On n’était pas à notre vrai niveau, celui des matchs à Charleroi et contre Bruges."

"Pas digne du Standard"

Selim AMALLAH Un des rares à tenter d’inverser la tendance en seconde période, Selim Amallah, n’avait pas d’explication à ce off-day. "C’est indigne du Standard ; on n’était pas là, simplement absents." La réaction attendue par Philippe Montanier n’est jamais venue. "Il nous a dit des choses après le match des Rangers et nous a encore avertis avant cette rencontre qui était capitale pour nous. On doit vite relever la tête et parler entre nous car il y a des choses à dire. Le match des Rangers nous avait fait mal et celui de Saint-Trond devait nous permettre de nous relancer. Il faudra relever la tête à Lisbonne." K. S.