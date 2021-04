Cette saison, la Coupe de Belgique a constitué une véritable bouffée d’oxygène pour les Rouches. Un moment privilégié pour rêver d’Europe et oublier les soucis trop récurrents vécus en championnat.

Le parcours fut pourtant semé d’embûches et la route menant les Liégeois vers le Heysel n’a pas été linéaire. À travers les conditions climatiques dantesques à Seraing et à Courtrai, un exploit face à Bruges dans des circonstances mouvementées et la précieuse victoire en pleine crise à Eupen, les pensionnaires de Sclessin ont montré qu’ils avaient du caractère et une envie irrésistible d’aller au bout.

(...)