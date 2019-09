Historiquement, le Vitoria n’a jamais marqué un but en Belgique. Ce dont le coach Ivo Vieira est bien conscient. "Notre objectif n’est pas juste de marquer mais de gagner, ce qui marquerait encore plus l’histoire du club, précise-t-il. Ce ne sera pas facile. Le Standard a une équipe compétitive et athlétique. Elle entame la compétition devant son public, ce qui est un avantage mais nous croyons en nous. Nous allons jouer notre football, en recherchant le but. On veut donner du spectacle et être dominants, même si les matchs s’enchaînent et le temps de récupération n’est pas optimal en ce moment. On sait que ce groupe est très compliqué, qu’il y a deux favoris et deux outsiders, comme l’a souligné Michel Preud’homme, qui a été l’un des plus grands gardiens du monde et qui est un grand coach. Mais je veux gagner cette guerre."