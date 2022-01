elsner Mercredi, à Eupen, Luka Elsner est apparu nerveux et frustré par les loupés de l’équipe. Depuis son petit banc, il n’a pu cacher sa déception à plusieurs reprises devant le déchet de ses joueurs. Si Bodart avouait que d’un point de vue technique, cette rencontre a été "un des pires matchs" de la saison, le coach liégeois a fait un petit mea culpa. "Je suis le premier à avoir envie qu’on produise quelque chose sur attaque placée et qu’on parvienne à avoir de la maîtrise donc cela me frustre forcément de voir que ce n’est pas le cas. Mais je ne dois pas participer à la tension si je veux voir des joueurs relâchés sur la pelouse." Seul un enchaînement de victoires permettra d’avoir ce relâchement. "Pour ce faire, on doit garder les éléments qui me plaisent : la mentalité, la solidité et l’efficacité dans les reconversions. Pour le romantisme, on verra plus tard." Mais on l’a bien compris : cela commence sérieusement à le titiller.