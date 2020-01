Le sponsor n’a pas changé (New Balance). Mais le rouge a viré au jaune, pour un phoenix devenu canari.

Présenté à Nantes ce jeudi, jour de l’officialisation de son transfert, Renaud Emond a livré ses premiers mots en tant que joueur de Ligue 1. "Une compétition que je suis depuis un bon moment, car je suis passionné de foot. Et en tant que passionné de foot, je connais l’histoire du FC Nantes. L’accueil qui m’a été réservé me donne envie de m’arracher", a directement précisé l’attaquant gaumais, toujours habile dans sa communication, comme il l’a prouvé en comparant son profil à celui d’Emiliano Sala, l’attaquant argentin décédé il y a un an dans un accident d’avion, juste avant son transfert à Cardiff. "Comme lui, je donne tout sur le terrain, je me bats comme un fou et je cours énormément. J’avais été touché par sa disparition."

(...)