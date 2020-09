On peut l'apercevoir sur le site du TP Mazembe tenant en main son visa.

Cette fois, ça y est ! Ce jeudi, Jackson Muleka a bel et bien reçu son visa l'autorisant à rejoindre l'Europe et la Belgique.Comme nous vous l'annoncions dans notre édition de ce mardi, l'attaquant de 20 ans est attendu du côté de Liège ce samedi. Néanmoins, il ne pourra pas prendre part directement aux entraînements collectifs puisqu'il sera soumis, comme le veut le protocole Covid-19 en vigueur, à un test mais également à une quarantaine de 14 jours.Jackson Muleka, qui a signé un contrat de quatre ans plus une année en option, pourrait donc entrer en ligne de compte pour le match du 27 septembre face à Zulte Waregem. Il faudra donc attendre encore un peu pour voir le futur attaquant congolais en action sous le maillot rouche.