Ce lundi soir, Benjamin Nicaise, le directeur technique du Standard, était l’invité de La Tribune sur Tipik, pour faire le point sur la saison compliquée du club liégeois. Durant plus d’une demi-heure, l’ancien médian a répondu aux questions de Benjamin Deceuninck et de ses chroniqueurs. Mais l’une d’entre elles est particulièrement mal passée.

Au moment d’évoquer la belle saison de Jackson Muleka, Stephan Streker a demandé si "on était sûr que Muleka n’avait que 21 ans". Ce qui n’a pas manqué de faire réagir Benjamin Nicaise, tout en créant une forme de malaise sur le plateau. "Je trouve la question un peu déplacée, pour lui, et elle n’est pas légitime sur un plateau de télévision", a précisé le dirigeant rouche, à l’origine du recrutement de l’attaquant congolais.

Si personne n’a relevé la chose par la suite, plusieurs supporters se sont offusqués sur les réseaux sociaux. Et ils ne sont pas les seuls. Le joueur, qui a 21 ans, et son entourage se disent choqués par les propos tenus par le réalisateur et scénariste belge.