"On n’était pas dans le match, je suis déçu du résultat très lourd. On a tenté de se battre en équipe mais on n’a pas su faire plus. On doit passer à autre chose et serrer la vis. On doit laisser ce match dans le passé et penser au suivant. La qualification pour l’Europe est encore possible. Ostende a cinq points de plus mais ils ne vont pas tout gagner. Et nous, on doit espérer tout gagner. Les supporters sont déçus mais ils doivent continuer à être derrière nous et nous pousser vers l’avant."