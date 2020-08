Très discret sur le marché des transferts, le Standard s’apprêterait, selon nos informations, à réaliser un beau coup en engageant la jeune promesse du football congolais, Jackson Muleka. A 20 ans, cet attaquant d’un mètre 80 est présenté comme une des pépites du foot congolais.

Droitier mais aussi habile du gauche, Muleka est un attaquant de pointe puissant, rapide et polyvalent puisqu’il sait également évoluer sur les deux flancs. Rapide et doté d’un bon sens du but, Muleka pourrait apporter ce qui manque au Standard depuis maintenant plusieurs années : de la vitesse et de la percussion. Muleka possède également un très bon jeu de tête.

Courtisé par plusieurs clubs européens, notamment en France où Lille et Lens ont tout fait pour l’attirer en L1, c’est finalement au Standard que l’attaquant a décidé de poser ses valises, convaincus par les dirigeants liégeois, qui ont œuvré dans la plus grande discrétion évitant ainsi que le joueur ne leur file entre les doigts. Nul ne doute que Muleka aura pris ses renseignements sur le club avant de signer, convaincu qu’il arrivera à y réussir comme ses équipiers en équipe nationale, Mpoku, Luyindama et Bokadi.

A noter que pour diverses raisons administratives, le joueur congolais est attendu sur le sol belge dans quelques semaines où il devrait commencer par passer la traditionnelle visite médicale.