Discret, voire énigmatique, Benjamin Nicaise n’est pas de ces dirigeants qui aiment le devant de la scène. Souvent pointé du doigt ces derniers mois par une frange de supporters rouches, comme étant l’un des principaux responsables de la situation actuelle du Standard, le directeur technique sort de sa réserve et répond aux critiques.

On ne vous entend et vous voit que très peu, ce qui vous est d’ailleurs reproché par certains supporters, pourquoi ?

"Pour moi, le quotidien, c’est le coach, les joueurs. Avec parcimonie, je dois intervenir mais commencer à aller chaque semaine sur les plateaux de télévision, ça ne m’intéresse pas. Cela fait partie du métier, je le sais et je le ferai sans doute plus cette saison. Après, j’essaie de par mon travail au quotidien depuis quatre ans, de faire valoir une certaine compétence. Mais on sait comment cela fonctionne dans le foot, c’est soit blanc, soit noir."

(...)