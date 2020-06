L'ex-Diable rouge a signé pour une dernière saison, avant de devenir entraîneur.





Nous vous l'annoncions il y a quelques jours, le Standard l'a officialisé sur son site ce lundi: Jean-François Gillet prolonge d'une saison: "Durant cette ultime saison au sein de notre effectif professionnel, Jean-François continuera les cours d’entraîneur avant de rejoindre notre centre de formation pour continuer d’aider son club de cœur sur un autre terrain, celui de la formation".Revenu au club il y a déjà quatre ans, Jean-François Gillet "n’a cessé d’impressionner par son niveau de jeu et son professionnalisme qui en font aujourd’hui une référence pour l’ensemble de nos joueurs pros, un guide pour ses collègues gardiens de but et une des personnes les plus appréciées au sein de notre club", précise encore le communiqué.Le gardien terminera donc sa carrière de joueur à 42 ans.