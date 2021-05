Sacrée semaine pour Jean-François Gillet. Entré en jeu à Malines, dimanche, il sera titulaire à Gand, ce mercredi, avant de passer un examen pour son diplôme d’entraîneur UEFA A, jeudi. Et au milieu de tout cela, il a été officialisé comme le nouvel entraîneur des gardiens du Standard à partir de la saison prochaine. "La décision était claire et il n’a pas fallu beaucoup de temps pour le convaincre", avoue Mbaye Leye. Qui va donc titulariser à la Ghelamco Arena un gardien… plus âgé que lui (38 ans pour Leye, 41 pour Gillet). (...)