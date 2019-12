Jelle Van Damme au Standard, ce sont 205 matchs en cinq ans. Et 58 pour l’Antwerp sur deux saisons. En additionnant les deux, c’est près de la moitié de sa carrière que le joueur de 36 ans a passée à défendre les couleurs du matricule 16 et du Great Old.

"Bien sûr que je suis toujours de près l’actualité de mes deux anciennes équipes. Si j’ai le temps, que je ne joue pas avec Lokeren par exemple, je regarde leurs matchs", lance d’emblée le joueur qui est retourné dans son deuxième club formateur. "Je serai d’ailleurs au stade ce mercredi soir. On m’a proposé de donner le coup d’envoi mais (...)