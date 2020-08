Beerschot - Standard. Cela faisait huit ans qu’une telle affiche n’avait plus eu lieu en Pro League. Depuis la faillite du club anversois, qui s’est merveilleusement reconstruit depuis lors. Et qui est aujourd’hui en tête de D1A après un étonnant 9 sur 9.

Beerschot - Standard, c’est aussi le match entre le premier club professionnel de Jelle Van Damme, où il est resté six mois avant de rejoindre l’Ajax, et le club qui l’a le plus marqué durant sa carrière.

Hasard ou pas, le défenseur de 36 ans avait d’ailleurs marqué lors du dernier match de championnat entre les Rouches et le Beerschot. C’était lors d’une victoire 3-0 à Sclessin, en décembre 2012.

