Il y a quatre ans, durant le printemps 2017, il était l’éclaircie dans la grisaille de la fin de saison du Standard en PO2. Aujourd’hui, Jérome Déom (21 ans) est l’éclaircie du MVV Maastricht, 13e de D2 néerlandaise. Entre les deux époques, l’eau a coulé sous les ponts. De la Meuse, évidemment, le long de laquelle il habite encore. C’est là que celui qui a grandi à Neufchâteau nous a donné rendez-vous pour se confier sur la belle saison qu’il est en train de vivre de l’autre côté de la frontière. Sous un beau soleil, forcément.

Jérôme, on entend que du bien à votre propos depuis quelques semaines.

"C’est vrai que tout se passe bien pour le moment. C’est ma troisième saison à Maastricht, celle de la maturité. J’ai pris pas mal d’expérience, je suis presque devenu un ancien dans le vestiaire. J’ai gagné en assurance, je prends plus mes responsabilités. Je suis plus franc dans les duels et dans mes prises de décision. Je sens que le coach m’apprécie énormément. Cela me donne beaucoup de confiance. Je me sens vraiment dans la meilleure forme de ma jeune carrière."

Votre nom est souvent associé à celui de meilleur joueur sur le terrain. Toutes proportions gardées, vos performances sont mêmes comparées à celles… d’Iniesta. Après avoir été surnommé Zizou étant jeune, ça fait de belles références.

