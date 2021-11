Le match entre le Standard de Liège et la KAS Eupen a été arrêté par l'arbitre Jasper Vergoote samedi à la 22e minute de jeu en raison de jets de fumigènes et de feux de Bengales sur la pelouse de Sclessin, en provenance des tribunes visiteurs. L'entraîneur eupenois Stefan Kramer et le capitaine des Pandas Jordi Amat ont ensuite tenté de calmer les ardeurs des fans eupenois.

Le match a pu reprendre après une petite dizaine de minutes d'interruption.

© Belga

