Joachim Carcela quitte le Standard ! Standard La rédaction Le cousin de Mehdi est désormais libre de s'engager où il le souhaite. © Belga

Le Standard et Joachim Carcela, c'est terminé ! Le club et le joueur ont résilié "de commun accord le contrat qui les liait", précise le Standard sur son site officiel, sans donner plus d'informations.