Cafaro et Van Damme ont passé leurs tests médicaux. Le club négocie aussi le retour de Emond.

Le mercato du Standard s’active enfin. Après Mathieu Cafaro, un médian offensif polyvalent de 24 ans évoluant à Reims, c’est Joachim Van Damme, le médian défensif de Malines (30 ans), qui devrait arriver. Les deux joueurs ont passé leurs tests médicaux lundi tandis qu’en fin de soirée, Malines et le Standard négociaient encore les contours de l’accord (une première offre de 200 000 € a été faite la semaine dernière et augmentée dimanche) qui n’était pas encore intervenu. Les deux parties poursuivront les échanges ce mardi.

Le point commun entre les deux joueurs ? Leur manque de temps de jeu. Cafaro a joué 193 minutes avec Reims, où il était en fin de contrat. Doté d’une grosse qualité de frappe (sur coup de pied arrêté notamment), il se distingue plus par sa vision du jeu que par sa capacité d’élimination. Quant à Van Damme, il a joué 234 minutes avec Malines (où il est sous contrat jusqu’en 2023). Du haut de son mètre 95, il apportera du poids et de la taille à l’entrejeu. Il devrait signer pour deux ans et demi.

En quête d’un buteur, le Standard tente de rapatrier Renaud Emond. Le Gaumais de 30 ans sera en fin de contrat en juin prochain, ce qui laissait à penser, côté liégeois, que Nantes ne le retiendrait pas. Mais le club français refuse de le laisser partir pour rien. Lundi soir, aucun accord n’avait été trouvé mais la tendance était à l’optimisme tant le joueur souhaite revenir. En Italie, on fait également état d’un intérêt des Rouches pour le latéral gauche néerlandais Mitchell Dijks, actif à Bologne, et pour l’ailier français Marley Aké, actif avec les U23 de la Juventus. Les deux dossiers concerneraient un prêt. Enfin, l’ancien Lyonnais Clément Grenier a été proposé à la direction qui a préféré décliner.

Côté départ, le Standard a refusé une offre de la Genoa pour Nicolas Raskin qui, lui aussi, s’est opposé à ce départ. De nombreux autres clubs le suivent. Il en va de même pour Samuel Bastien pour lequel un intérêt prononcé émanerait de la MLS. Enfin, il n’y a plus eu d’avancée dans le dossier de Nicolas Gavory avec Düsseldorf.