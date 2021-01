Joao Klauss: "Entre Malines et le Standard, mon choix a été facile" Standard Maxime Jacques Moins d’une semaine après son arrivée, l'attaquant brésilien (23 ans) a déjà joué ses premières minutes sur la pelouse du Cercle et s’apprête à disputer son deuxième match sous les couleurs du Standard, face à Malines ce mercredi. © Belga

Ironie du sort, c’est le club qu’il a été proche de rejoindre avant de finalement s’engager pour un prêt de 18 mois avec le Standard. "J’ai eu quelques conversations avec les Malinois mais quand un grand club comme le Standard s’intéresse à vous, je pense que le choix est vite fait", a précisé l’attaquant, qui est heureux de ses premiers jours en rouge et blanc. "On a un bon groupe, l’ambiance est super et on a gagné dimanche. Pour l’instant, tout est parfait".



Rencardé par l’ancien Gantois Rafinha, qu’il a côtoyé à Helsinki, sur le Standard, le Brésilien est ambitieux. "Je sais que c’est un grand club avec des supporters fantastiques. Au Brésil, quand on parle de la Belgique, tout le monde pense au Standard. Pour le moment, le club n’est pas à sa place mais quand on joue dans ce club, on doit se battre pour le top 3, le top 2 et même pour le titre. C’est notre objectif", souligne le nouveau numéro 14 liégeois (en référence à Thierry Henry), qui sait qu’il aura une pression particulière vu le difficultés offensives du Standard depuis plusieurs mois.



"Et tant que buteur, on a toujours la pression mais je sens déjà la confiance de mes équipiers. Ils ont déjà découvert mon style de jeu et savent que j’aime être positionné le plus proche possible du but adverse", termine celui qui ne cache pas s’inspirer de Lewandowski, Firmino, Ibrahimovic ou encore… Lukaku. "Il est très fort. Quand on le regarde, on ne peut qu’apprendre."