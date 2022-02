Joao Klauss nous a accordé sa première longue interview depuis son départ pour Saint-Trond. Il revient sur les circonstances qui l’ont poussé à quitter Sclessin.

Il a mis les pieds à Saint-Trond il y a seulement 19 jours. Mais il s’y sent déjà comme un poisson dans l’eau. “Je n’ai pas changé de maison, ce qui est plus facile pour s’adapter à un nouveau club : je peux me concentrer uniquement sur le football”, explique Joao Klauss, qui a réussi ses débuts avec les Canaris.

Impliqué dans le troisième but des siens à Courtrai, il a provoqué le penalty transformé par Christian Brüls face à l’Union. Il a retrouvé le plaisir d’être décisif. Et, surtout, d’enchaîner les victoires.

Après s’être brièvement exprimé en zone mixte après ces deux matchs, le Brésilien a accepté de nous donner son premier long entretien depuis son départ du Standard.