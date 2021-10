Ce samedi, João Klauss aura à cœur de briller pour la première de son nouveau coach, Luka Elsner. L’attaquant de 24 ans n’est pas du genre à se focaliser sur les stats. "Si tu fais ça, tu deviens vite fou", nous précisait-il. Mais l’ancien joueur d’Hoffenheim sait qu’il est en panne sèche depuis maintenant deux mois et son dernier but (le deuxième) au Beerschot le 15 août dernier.

S’il aura envie de se surpasser pour son nouveau T1, João Klauss le fera également pour une personne très chère à ses yeux, son papa Roberto Clauhs de Mello. Les deux hommes ont une relation plus que fusionnelle. "C’est mon père mais il est également mon meilleur ami", assure le Standardman. Si aujourd’hui, Klauss fait partie de la race des grands compétiteurs, c’est avant tout à son paternel qu’il le doit. "Il y a toujours de la compétition entre nous. Peu importe le jeu auquel on jouait, on finissait toujours par s’engueuler, que l’on joue ensemble ou l’un contre l’autre. Nos amis et proches se demandaient souvent comment on pouvait en arriver à se parler de la sorte (rires). Mais ne vous méprenez pas, je n’oublie jamais qu’il est mon père et que je lui dois le respect. On a une relation particulière."



