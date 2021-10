On est contents pour la victoire… et pour Klauss qui a retrouvé le chemin des filets."

La déclaration est signée Collins Fai, dans les travées du Canonnier de Mouscron, mardi soir, après la qualification liégeoise pour les huitièmes de finale de Croky Cup. Et elle traduit une situation qui inquiétait le vestiaire liégeois : le mutisme de Joao Klauss. Buteur une seule fois de plein jeu depuis le début de la saison (au Beerschot, sur un assist de Denis Dragus), le Brésilien avait bien besoin de ce penalty transformé pour sa confiance.

Il espère que ce coup de boost pourra également avoir un effet en championnat, où il n’a marqué que deux petits buts depuis le début de la saison (dont un sur penalty, à Zulte Waregem).

Des chiffres qui le placent au 16e rang des numéros 9 de Pro League. Seuls Daichi Hayashi (Saint-Trond) et Marius Noubissi (Beerschot) sont moins productifs, avec un seul but marqué. Des statistiques pas forcément élogieuses qui ne suffisent pas à enlever son sourire au Brésilien."L’été commence enfin, profitons-en", s’est-il exclamé avec humour au moment d’arriver en salle de presse et d’apercevoir le ciel bleu par la fenêtre. Mais sa bonne humeur ne l’a pas empêché de faire un constat lucide sur ses performances et celles du Standard.