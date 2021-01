Joao Klauss prêté au Standard pour un an et demi ! Standard Kevin Sauvage La direction liégeoise a réussi un bon coup avec un prêt prolongé. © Belga

Comme nous vous l'annoncions en exclusivité dans notre édition papier de ce mardi, le Standard a jeté son dévolu sur l'attaquant brésilien de 23 ans d'Hoffenheim, Joao Klauss. Ce grand gabarit de un mètre 90 était devenu excédentaire du côté du club allemand après avoir inscrit pas moins de 24 buts pour LASK, en Autriche, où il était encore prêté la saison dernière.



Lundi soir, comme nous l'écrivions, ce fils de papa brésilien et maman italienne a assisté au match du Standard face à Waasland-Beveren. Il aurait bien passé sa visite médicale dans la journée tandis que, toujours selon nos informations, le prêt, avec option d'achat, serait de un an et demi et non de six mois. Il s'agirait là d'une belle pioche de la direction liégeoise qui trouverait le profil tant recherché. A cette heure, le deal n'est pas encore officiel car il reste des détails à régler mais rien ne devrait s'opposer à la venue du Brésilien à Sclessin.