Après le Boss, vous allez découvrir le Mini-Boss. Il va exploser au Standard."

La punchline est signée Christian Luyindama himself, lorsqu’il nous avait présenté son frère au mois de février dernier. "Ne me demandez pas s’il est meilleur que moi, ne le comparez pas à moi car nous sommes différents", avait également précisé l’ancien défenseur des Rouches.

Après l’avoir vu à l’œuvre lors des deux premiers matchs amicaux, on ne peut pas vraiment être d’accord avec le joueur de Galatasaray (26 ans). Si John Nekadio est plus grand (1,94 m contre 1,91 m) et un peu plus élancé que son frère Christian, les ressemblances, sur le terrain, entre les deux défenseurs centraux, qui évoluent à la même position (ce qui facilite la comparaison), sont frappantes

(...)