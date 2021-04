Un capitaine sur le banc. Plus titularisé par Mbaye Leye depuis un mois, Mehdi Carcela est entré en jeu lors des trois derniers matches de Pro League. Plus les semaines passent, plus l’international marocain de 31 ans ressemble de plus en plus à un joker de luxe pour le Standard. Un rôle qui semble bien lui convenir. Voici pourquoi.