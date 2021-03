Comme la semaine précédente à Zulte Waregem, Mbaye Leye n’a pas ménagé son groupe après une défaite cinglante dans le Clasico.

Mbaye, le premier but, concédé sur une rentrée en touche, vous met rapidement en difficulté.

"Ce n’est pas concevable de prendre un but pareil surtout dans le sens où on ne voyait pas l’adversaire qui essayait d’avoir une bonne organisation mais on avait le match en main jusqu’à cette erreur."