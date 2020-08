Samedi soir, les Liégois ont remporté, contre le Cercle de Bruges (1-0), leur premier match de la saison 2020-2021. Dimanche, les cadres liégeois étaient laissés au repos pour affronter le club de D1B. Les Bruxellois de Felice Mazzu ont marqué via Vanzeir (2e, 32e). L'ailier, récemment arrivé à la RUSG, a aussi offert le 3e but des siens à Guillaume François (45e+1). Entre-temps, Denis Dragus avait égalisé dans la foulée du but d'ouverture (3e).

La seconde période a vu le Standard revenir à 2-3 via Nekadio (59e) mais l'Union a sécurisé son cinquième succès de rang en préparation grâce à Senne Lynen (88e).

L'Union, qui ambitionne une montée en D1A, débutera son championnat le 21 août par un déplacement à Deinze. Quant au Standard, il tentera lundi 17 août de signer une seconde victoire en championnat lors de son match à Waasland-Beveren.