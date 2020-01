À Malines, le Standard avait arraché la victoire grâce à sa force de caractère, sans Paul-José Mpoku, l’un des Liégeois les plus communicatifs quant à la mentalité du club. "Je lui avais donné énormément de responsabilités", rappelle Michel Preud’homme.

Un rôle qu’avait pris à cœur le Congolais. "L’esprit Standard, on ne l’a pas uniquement parce qu’on est Liégeois ou parce qu’on a été formé au club. On peut aussi aller le chercher par un transfert", relativise le coach liégeois quant à la perte de Polo. "Je ne me tracasse pas pour cela, j’estime que d’autres joueurs peuvent incarner cet esprit", prenant l’exemple de Cimirot.

