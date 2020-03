Deux équipes déjà qualifiées pour les playoffs 1 qui s’affrontent lors de l’antépénultième journée de phase classique. Ce postulat pourrait susciter la crainte d’assister à un match quelque peu morne.

Mais le choc wallon qui se profile ce dimanche en fin d’après-midi n’est pas n’importe quelle rencontre. "Il faut jouer chaque match à fond et on a des objectifs à atteindre. Du coup, cela ne va pas du tout diminuer l’importance de ce choc", avertit Obbi Oulare. "C’est un rendez-vous important pour l’équipe et pour le club", préface de son côté Karim Belhocine.

À égalité de points, avec 48 unités au compteur, Carolos et Liégeois voudront endosser le statut de premier club wallon, au classement et dans la croyance populaire. "Il y a de l’effervescence parce que ce match est important pour les supporters et leur tient à cœur", ajoute le T1 du Sporting. "C’est vrai que le contexte est différent cette année mais, pour moi, il n’y a pas photo. Il suffit de parler du palmarès et des supporters", contrebalance pour sa part l’attaquant liégeois.

(...)