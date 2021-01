Arrivé à Liège en septembre avec de grandes ambitions pour sa première expérience en Europe, Jackson Muleka devait devenir le buteur tant recherché par les Rouches.

Mais l’adaptation aura été, comme prévu, longue et Muleka n’aura jamais été dans les meilleures conditions pour devenir le goaleador liégeois. Blessé, il a ensuite perdu la confiance tandis que le Standard traversait une crise sans précédent.

"Je ne peux pas être satisfait de mes premiers mois car je n’ai encore rien fait. En Afrique, je n’avais jamais connu de blessure et là, Dieu a voulu qu’il en soit autrement. Maintenant, je dois juste revenir au meilleur de ma forme pour être décisif pour l’équipe. Il faut que je travaille pour prendre du plaisir et en donner au peuple rouche."

Cet hiver, Jackson Muleka a également vu arriver à Sclessin un nouvel attaquant en la personne de Joao Klauss. C’est du banc qu’il a assisté au premier but de son concurrent. "Je suis content pour lui, c’est positif pour sa confiance", précisera-t-il après la rencontre.

Cette arrivée de Klauss n’a, selon ses dires, pas perturbé le Congolais. "C’est positif pour la concurrence, cela nous pousse à nous surpasser. C’est une motivation supplémentaire pour moi."

Sa motivation, Muleka l’a montrée au moment de monter au jeu et de faire la différence en fin de match. Son but, le troisième de sa saison, le troisième de la tête, Muleka l’a inscrit à l’instinct.

"Dans ce genre de situation, le gardien hésite souvent à sortir. Je ne l’ai pas vu mais j’ai senti qu’il était sorti de sa cage, c’est pourquoi je devais absolument toucher ce ballon. Je suis content, c’est bon pour ma confiance mais aussi et surtout pour les supporters."

Car Jackson Muleka l’a bien compris, le choc wallon est le match à ne pas perdre pour les Standardmen. "On nous le répète tout le temps et je l’ai bien saisi. Les supporters sont encore venus nous encourager à l’Académie et nous ont accompagnés durant notre trajet qui nous menait au stade. On se devait de remporter ce match si particulier pour nos supporters."



"Le coach veut qu’on presse tout le temps"

Comme ses équipiers, l’attaquant liégeois profite de l’arrivée de Mbaye Leye pour retrouver ses sensations et le plaisir sur le terrain.

"Il prolonge le travail de Monsieur Philippe (Montanier)", précise le buteur du soir. "Mais il apporte un plus, surtout à moi vu que je suis attaquant. C’était un buteur, il sait donc ce qu’il faut faire pour rendre la confiance à ses attaquants."

Il y a peu, Mbaye Leye soulignait le fait que ses éléments offensifs étaient encore trop tendres. Un message reçu cinq sur cinq par Jackson Muleka.

"Il veut qu’on soit fort au duel face à l’attaquant et surtout, qu’on soit constamment dans le pressing. Il insiste énormément sur ça et le crie souvent. On se doit également d’être efficace dans la protection de ballon."