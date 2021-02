K. S. et M. J.

Sur un terrain détrempé et sous une pluie diluvienne, on n’aurait certainement pas imaginé que l’homme du match allait être un grand gaillard de 1,90 m. Et pourtant, Joao Klauss aura bien illuminé cette soirée pour le moins… arrosée.

"Dès ma première intervention médiatique, j’ai dit que le Standard manquait d’un attaquant. On l’a en la personne de Joao", lance Mbaye Leye.



(...)