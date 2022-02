Cela paraît très, très lointain, tant il s’est passé de choses depuis l’été dernier au Standard. Mais on se rappelle que c’est par un partage face à Genk que la saison du Standard avait commencé, le 23 juillet dernier. Le duo d’attaquants aligné ce jour-là par Mbaye Leye ? Joao Klauss et Jackson Muleka.

Six mois et demi plus tard, Leye est parti. Les deux attaquants aussi. Le prêt du premier a été avorté. Il évolue désormais à Saint-Trond (toujours prêté par Hoffenheim). Quant à Muleka, à Kasimpasa, en Turquie, dans le cadre d’un prêt sec. "Il avait la volonté de s’offrir plus de temps de jeu, même s’il nous aidait quand il montait au jeu", explique Luka Elsner, qui a fait de Renaud Emond son attaquant numéro 1 depuis le retour du Gaumais en début de mercato hivernal.

(...)