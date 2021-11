Ce dimanche, le premier sera à 105 jours sans but marqué en Pro League tandis que le second comptabilisera 112 jours de disette.

On parle bien ici des deux numéros neuf du Standard : Joao Klauss et Jackson Muleka. Adulés la saison dernière pour leurs débuts tonitruants sous la tunique liégeoise, les deux artificiers sont aujourd’hui en panne sèche et cela dure.

S’il a bien converti le penalty obtenu en Coupe à Mouscron, Klauss n’a plus fait trembler les filets en championnat depuis… la 4e journée (victoire 0-1 au Beerschot).

"J’aimerais marquer à tous les matchs. Mais je ferai toujours passer l’équipe avant moi. Le résultat collectif est plus important que mes stats", nous lançait-il lors d’un entretien qu’il nous avait accordé le mois dernier.

Le dernier but de Muleka remonte à une semaine auparavant, le soir de la 3e journée et de cette défaite cuisante 2-5 contre l’Antwerp.